Miguel Nunes, ao volante de um Škoda Fabia R5 Evo, venceu hoje a primeira classificativa do Rali do Marítimo/Município de Machico, prova que marca o arranque da edição de 2024 do Campeonato de Ralis da Madeira.

A reeditar a dupla com João Paulo, e perante uma boa moldura humana na cidade de Machico, Miguel Nunes alcançou um tempo de 2:24,9. Em segundo lugar ficou Miguel Caires (2:25,7) e João Silva (2:27,7) completou o pódio.