Miguel Nunes foi o mais rápido na penúltima classificativa do Rali Municípios do Funchal e Câmara de Lobos, com o tempo de 7:59,1, recuperando 3,9 segundos a João Silva.

A diferença entre ambos é de 5 segundos, com João Silva na frente.

O líder do rali fez o tempo de 8:03,0, enquanto Miguel Caires foi o terceiro mais rápido com a marca de 8:06.5.

De realçar também que Miguel Nunes venceu quatro classificativas até ao momento. Já João Silva venceu três e Miguel Caires uma.

Está por isso tudo em aberto no que diz respeito ao eventual vencedor desta prova, com todas as decisões a serem materializadas na derradeira classificativa deste rali, Pedra do Poiso, que decorrerá às 17h59.