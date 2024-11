Miguel Nunes e João Paulo lideram o Rali do Porto Santo

Miguel Nunes e João Paulo assumem a liderança do Rali do Porto Santo, última prova do Campeonato Regional de Ralis da Madeira, que será decisiva para determinar o campeão regional.

Com a competição ainda em curso, Miguel Nunes está bem posicionado para alcançar a vitória e novo título regional, embora a diferença para o 2.ª classificado seja mínima.

Após cinco Provas Especiais de Classificação (PEC), a dupla do Skoda Fabia Rally2 Evo mantém-se no topo da tabela, com uma vantagem de apenas 3,9 segundos sobre João Silva e Luís Rodrigues, que competem com um carro idêntico. Na terceira posição, aparece a dupla Filipe Freitas e Daniel Figueiroa, ao volante de um Porsche 911 GT3, que segue a 1 minuto e 19,6 segundos do líder.

Até ao momento, João Silva venceu três das cinco classificativas já disputadas, enquanto Miguel Nunes triunfou nas outras duas. Restam ainda três provas especiais (PEC) decisivas na terceira secção: Golf 3 e 4, com uma extensão de 4,1 quilómetros, e Serras coral 3, que cobre 12 quilómetros na bela Ilha dourada.

O desfecho do Rali do Porto Santo promete emoção até ao final, com a luta pelo título regional ainda em aberto.