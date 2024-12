Tlhopioe Motsepe, presidente do clube de futebol Sundowns, anunciou, há pouco, a nomeação de Miguel Cardoso, ex-treinador do clube tunisino Esperance de Tunis, da sede do clube em Chloorkop como o novo técnico do clube a que preside.

O treinador português substitui o técnico Manqopa Brillant Femmant Mngithi, considerado um dos melhores treinadores de futebol da África do Sul que se preparava para deixar o clube.

Sobre o treinador luso de 52 anos de idade, Motsepe referiu ser o “homem que acreditamos ter a personalidade, a habilidade e o desejo certos para liderar um clube como o Sundowns.

Miguel Cardoso foi o treinador que planeou a vitória do Esperance, por 2-0, no agregado, para a Liga dos Campeões da CAF sobre o Sandowns na época passada.

O treinador português treinou o Rio Ave e F.C. Rio Ave em Portugal, o AEK de Atenas na Grécia, Celta de Vigo na Espanha e F.C. de Nantes na França.

O Mamelodi Sundowns tem uma ligação especial ao Brasil. A equipa sul-africana é apelidada de ‘The Brazilians’ pelas suas cores que remetem à Seleção brasileira, e também por adotar um estilo de jogo inspirado no futebol brasileiro.

O clube sul africano caiu no grupo do Fluminense após o sorteio para o Mundial de Clubes 2025.