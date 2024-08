Mayra Santos, que participa no Mundial de Natação no Gelo, realizado na Argentina, conquistou a medalha de ouro nos 100 metros e a medalha de prata nos 50 metros, na categoria 45-49 anos. Isto, no primeiro dia de provas.

A atleta, que representa Portugal, “demonstrou uma performance impressionante, superando as condições extremas e destacando-se entre os melhores nadadores do mundo na modalidade. As vitórias de Mayra são motivo de orgulho para Portugal, colocando o país em evidência no cenário internacional da natação no gelo. A atleta, que é conhecida por sua determinação e disciplina, mais uma vez provou sua capacidade de superar desafios, trazendo para casa títulos importantes”, conforme denota em comunicado a equipa de comunicação da atleta.

Em comunicado, Carolina Pinheiro, Diretora de Comunicação, celebrou os feitos de Mayra, destacando a importância das suas conquistas para o desporto português. “Mayra Santos representa o que há de melhor em um atleta em termos de dedicação e espírito desportivo. As suas vitórias são uma inspiração para todos nós e um exemplo de que, com esforço e determinação, podemos alcançar grandes feitos.”