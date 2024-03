Bom dia!

O jovem futsalista tornou-se em novembro no primeiro madeirense a chegar ao mais alto escalão do futsal nacional. Mas quer mais: sonha chegar à seleção e à Liga dos Campeões. O JM falou com o talentoso atleta do Ferreira do Zêzere em vésperas do reencontro com o Marítimo, que o deixa feliz.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda a Taça de Portugal. Dragões com remontada na segunda parte e Leão vence dérbi intenso.

Saiba também que Ivo Vieira sai do Pendikspor e que Carlos André Gomes ainda espera por licença sem vencimento.

