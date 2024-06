O Marítimo B venceu, este domingo, a Taça da Madeira Platina em juvenis, por 2-0, ao bater a AD Machico na final disputada esta manhã, no Campo Adelino Rodrigues, no Funchal.

Num jogo bem disputado e que teve várias ocasiões de perigo para ambas as balizas, os verde-rubros foram mais felizes. Depois de várias tentativas, frustradas pela coesa linha defensiva machiquense, foi Matias Cascais a desbloquear a partida, ao rematar cruzado e rasteiro para inaugurar o marcador, aos 36 minutos.

Mesmo em desvantagem, os jovens tricolores responderam bem e assumiram o controlo do jogo, chegando bem perto do empate em duas ocasiões. Numa delas, o árbitro acabou por considerar falta dentro da grande área, mas Jaime Nunes - que estava a ser um dos mais irrequietos e desequilibradores no jogo - não foi feliz na marcação da grande penalidade, atirando ao ferro da baliza.

Já no segundo tempo, Cascais fez o segundo golo, numa jogada com finalização tirada quase a papel-químico, aos 47 minutos.

O 2-0 revelou-se demasiado pesado para a equipa de Machico, que não conseguiu repetir a boa reação que tinha mostrado ao primeiro golo. Os jovens tricolores jogavam mais com o coração, mas o Marítimo soube controlar o ritmo até ao final e minimizar as ocasiões de perigo para as suas redes.

No final, além da vitória verde-rubra, ficou a marca de um jogo interessante e bastante equilibrado, com ambas as equipas a conseguirem mostrar, a espaços, alguns rasgos das suas capacidades.