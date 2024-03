Marítimo vence Leiria e sobe ao 3.º lugar à condição

Os verde-rubros triunfaram sobre a União de Leiria, por 2-0, no Estádio do Marítimo, subindo à 3.ª posição à condição.

Euller, aos 29 minutos e Platiny, aos 69, rubricaram os golos madeirenses, num encontro onde os leirienses ficaram reduzidos a dez elementos, a partir do minuto 25, por expulsão de Kieszek.

Com o triunfo, o Marítimo sobe ao terceiro posto, com 48 pontos, os mesmos que o Nacional, que joga amanhã no reduto do Santa Clara.