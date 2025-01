O Marítimo recebe este sábado o Paços de Ferreira, em jogo da 19.ª jornada da II Liga, que tem ao intervalo um resultado (2-1) favorável para os madeirenses.

Com uma alteração no onze em relação ao jogo anterior - empate a zero em casa do Tondela -, a formação de Ivo Vieira fez o golo logo aos seis minutos, num cabeceamento de Ibrahima Guirassy.

Apesar de estar em vantagem, o Marítimo passou por um momento de algum relaxamento e permitiu o empate do Paços, por Costinha, aos 23 minutos, isto já depois de ter sido anulado um golo da equipa forasteira.

De novo em igualdade, o Marítimo foi crescendo nos minutos que antecederam o intervalo e Carlos Daniel repôs a vantagem para os homens da casa, aos 38 minutos.