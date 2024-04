O técnico do Marítimo, Fábio Pereira, operou mudanças no ‘onze’ para o embate com o Santa Clara, que se inicia às 20h30 no Estádio do Marítimo.

A entrada de Samu para a baliza e ainda a inclusão de Bernardo Gomes, como titulares, são as maiores novidades.

Assim, o Marítimo irá alinhar com: Samu, Rodrigo Borges, Lucas, Euller, Bernardo Gomes, Tomás Domingos, Xadas, René, Junior Almeida, China e Platiny.

Já o Santa Clara alinhará com Gabriel Batista, Rafael Sousa, Pedro Ferreira, Ricardinho, Rocha, Paulo Henrique, Bruno Almeida, Adriano, Safira, Lucas Soares e Vinicius.