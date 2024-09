Chegou já ao intervalo o jogo da 5.ª jornada da II Liga, em que o Marítimo vai perdendo nos Barreiros, frente ao Alverca, por 2-0, pese os seus 71% de posse de bola.

Naquela que é a estreia de Silas no comando técnico dos verde-rubros, Varela marcou para os ribatejanos logo aos dois minutos, com Carter a aumentar a contagem, com novo golo visitante, aos 18 minutos.

À entrada para esta jornada, os madeirenses acumulavam 5 pontos, surgindo na 10.ª posição, enquanto o Alverca era apenas 17.º, com três pontos, numa tabela liderada pelo Académico de Viseu, com 10 pontos, sendo que o Penafiel, o líder à entrada para a jornada, recebe o FC Porto B e poderá chegar aos 13, em 15 possíveis.