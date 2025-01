Extremo tem nacionalidade alemã e venezuelana. Joga preferencialmente pelo lado esquerdo, dado ser destro, mas surge em várias zonas do ataque.

Enrique Peña Zauner é o mais recente reforço do Marítimo. O futebolista foi apresentado no final da noite de ontem. É de naturalidade venezuelana mas tem dupla nacionalidade alemã. É extremo, tem 24 anos e teve 23 presenças na primeira metade da época ao serviço do Roda, da II Liga neerlandesa, tendo apontado um golo e feito duas assistências. Assinou por duas épocas e meia pelo Marítimo.

Na época passada fez 38 jogos e marcou 12 golos. O pé mais forte é o direito, joga preferencialmente pela esquerda, mas consegue surgir em várias zonas do ataque.

Como nota de destaque, tem o facto de ter passado pela formação do Borussia de Dortmund.