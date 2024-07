O médio português Carlos Daniel foi hoje apresentado oficialmente como reforço do Marítimo, através de nota publicada no site dos ‘verde-rubros’.

“O médio, de 30 anos, regressa a uma casa que bem conhece após ter vestido as cores verde-rubras entre 2013 e 2018. O experiente jogador torna-se mais uma opção de qualidade para o treinador Fábio Pereira, juntando-se de imediato ao grupo que está em estágio de pré-época”, lê-se no comunicado.

Redes sociais do clube, a chegada do jogador, que representou o Nacional na época passada, foi assinalada através do vídeo que partilhamos em baixo.