Marítimo: “Jogadores querem realmente inverter este ciclo”, diz Rui Duarte

O treinador do Marítimo não esconde que o mau momento que a equipa atravessa marcou profundamente a semana de trabalho e, consequentemente, a preparação do jogo contra o Vizela. Mas todo o grupo, assegurou Rui Duarte, está unido em torno do objetivo de sair rapidamente da crise de resultados que atiraram a equipa para 11.º lugar.

“Acredito muito no trabalho e nos jogadores, naquilo que eles nos passaram, e as sensações que eles nos passaram esta semana foram positivas e mostram que querem realmente inverter este ciclo e querem muito lutar contra isto que nos está a acontecer”, afirmou hoje o técnico, durante a antevisão ao duelo com o Vizela, da 17.ª jornada da II Liga de futebol, que se realiza no domingo, pelas 15h30.

Contornando a questão colocada pelos jornalistas sobre se sentia a prazo no comando da equipa, o técnico fez questão de sublinhar que preparou “o jogo do Vizela de forma normal” e assente em várias convicções.

“Convicto daquilo que é o meu trabalho, convicto daquilo que é a minha forma de estar, convicto daquilo que eu sou como pessoa e como treinador, sem nunca me esconder, dando sempre a cara e exigindo muito a todos aqueles que são os meus jogadores, exigindo muito de todos eles para conseguirmos inverter este ciclo. Isso é que eu acredito, não acredito em mais nada”, acrescentou.