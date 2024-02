O Marítimo vai inaugurar esta sexta-feira, dia 2 de fevereiro, a nova delegação do clube no Paul do Mar, que funcionará no no Bar dos Pescadores, segundo revelou o emblema verde-rubro em comunicado pulicado no seu sítio na internet.

“A cerimónia de inauguração, agendada para as 13:15 horas, vai contar com a presença do presidente do Club Sport Marítimo, Carlos André Gomes, que será acompanhado pelo Presidente do Conselho Fiscal, Miguel Gouveia, e terá como anfitrião, enquanto autarca local, o presidente da Junta de Freguesia do Paul do Mar, Paulo Rodrigues, dois sacerdotes locais, Silvano Vieira e Roberto Aguiar, entre outros delegados do Marítimo de freguesias vizinhas”, lê-se no comunicado.