Marítimo: Dylan Collard grato na despedida

Na sua página de Instagram, o futebolista Dylan Collard despediu-se do Marítimo, clube que representou nas últimas quatro épocas.O futebolista que representa a Seleção das Ilhas Maurícias, demonstrou sobretudo gratidão no momento de despedida.

“É com um misto de emoções que hoje me despeço deste clube maravilhoso. Quero expressar a minha profunda gratidão por tudo o que vivemos juntos ao longo destes anos. Aos adeptos, que sempre nos apoiaram incansavelmente mesmo nos momentos mais difíceis”.

Depois deixou uma palavra àqueles com quem trabalhou. “Às pessoas no clube que acreditaram em mim e me proporcionaram a oportunidade de representar este emblema tão especial; Aos meus colegas de equipa, que se tornaram verdadeiros Amigos”.

À frente, garantiu que leva o clube num sítio especial. “Levarei comigo todas as experiências, as conquistas e as lições aprendidas aqui. Este clube terá sempre um lugar especial no meu coração. Desejo a todos o Maior Sucesso e continuarei a torcer por vocês com a mesma paixão e carinho, com eterna Gratidão”, escreveu.

Recorde-se que o JM já tinha escrito que o futebolista não ia continuar apesar de ter recebido uma proposta de renovação do Marítimo, porque tinha sido utilizado apenas 16 minutos nos últimos seis meses e pretende um clube onde possa jogar mais.