Bom dia!

O técnico madeirense Fábio Pereira tem conseguido manter o 2.º lugar debaixo de olho e o futebol praticado pelo Marítimo ganha consistência numa fase decisiva da época.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda a Liga dos Campeões.

PSG confirma favoritismo e Lazio surpreende. Os parisienses venceram a Real Sociedad em casa enquanto os italianos triunfaram em Itália sobre o Bayern.

Já na Liga Europa, Sporting, Benfica e Braga procuram triunfos. Trio português compete hoje no play-off, procurando começar bem a eliminatória europeia.

O destaque fotográfico desta capa vai para o trail. 588 atletas de 18 nacionalidades no Porto Moniz. Competição disputa-se no domingo, com três percursos: o ultra (48 km), o longo (26km) e o curto (12km).

Saiba ainda que Funchal reforça apoio ao jovem atleta. Câmara Municipal tem verba de 100 mil euros no âmbito do Programa Jovem Atleta, que deverá chegar a 5.000 praticantes.