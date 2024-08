Bom dia!

A madeirense Mariana Pestana está de malas feitas para os Estados Unidos. A atleta, líder nacional no lançamento do martelo, era cobiçada por várias universidades americanas e acabou por escolher a Virgínia Tech University. Aos 23 anos de idade, a jovem, natural da Ribeira Brava, agarra um desafio que lhe permite estudar e competir.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o futebol. Reforços de qualidade. As duas equipas madeirenses entram sábado nos respetivos campeonatos com mudanças.

Marítimo: Poucos e bons. Verde-rubros mostram mais saídas do que entradas. Já deixaram o plantel 15 jogadores, mas o clube continua atento ao mercado.

Nacional: Apostas dão confiança. Alvinegros procuram manutenção tranquila. Já entraram 15 atletas e o desafio agora é construir um conjunto sólido.

Saiba ainda que CT Mar vence circuito de canoagem e que vela portuguesa esteve em destaque em Paris.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quarta-feira!