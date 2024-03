Bom dia!

A madeirense Mariana Pestana espera qualificar-se para os Jogos Olímpicos, que se realizam este ano em Paris. Aos 22 anos, a lançadora do martelo, natural da Ribeira Brava, compete pela universidade norte-americana de Virginia Tech, e assegura ao JM que pode bater em breve o recorde nacional.

A Capa de Desporto do seu Jornal destaca ainda o Basquetebol na Cidade. União entre o desporto escolar e o federado.

No futebol, Portosantense no precipício da despromoção e no Nacional Witi quer “ganhar os nove jogos que faltam”.

Na Champions, Dragão abatido nos penáltis. O FC Porto está fora da Liga dos Campeões. O Arsenal igualou a eliminatória na primeira parte e o 1-0 persistiu até ao final do prolongamento. No desempate por grandes penalidades, os ingleses foram mais felizes. Barcelona elimina Nápoles.



