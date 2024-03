Marcos Freitas eliminado na primeira ronda do WTT Champions Incheon de ténis de mesa

O português Marcos Freitas foi hoje eliminado na primeira ronda do WTT Champions Incheon, na Coreia do Sul, ao perder com o alemão Dimitrij Ovtcharov, em quatro sets.

O olímpico português, 18.º do ranking mundial, perdeu com Dimitrij Ovtcharov, 11.º, por 3-1, com os parciais de 11-7, 11-6, 8-11 e 12-10, em 35 minutos.

Na próxima ronda, Ovtcharov, medalha de bronze na prova individual dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, vai defrontar o francês Felix Lebrun ou o dinamarquês Anders Lind.

A prova de Incheon é a primeira etapa da Champions Series, que junta os 32 jogadores mais bem colocados no ranking mundial.