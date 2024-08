O madeirense Tomás Faustino integra a estrutura da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), desempenhando a partir deste mês de agosto funções de Team Manager, apurou o JM.

Com passagens pelo União da Madeira, Forest FC (Coreia do Sul), Cova da Piedade e Torreense, Faustino sempre evidenciou particular interesse e aptidão para as funções de técnico de camadas jovens e depois para o cargo de Team Manager, que desempenhou em clubes de índole nacional como o Cova da Piedade, Nacional e o Torreense.

Depois das passagens por clubes, segue-se por isso um desafio de grande envergadura, numa estrutura de grande dimensão como é a FPF.