A Região está bem representada no World Skate Games que decorre em Itália. Na patinagem artística, Madalena Costa está a um passo de revalidar título mundial. Já na patinagem de velocidade, são sete atletas e um técnico madeirenses que vão estar em ação no Campeonato do Mundo. Ao JM, Alípio Silva fala no “bom feeling” na obtenção de novos feitos.

A Madeira está bem sobre rodas e o assunto faz a capa de hoje do Desporto.

No topo da página, o destaque vai para Gustavo Garcia, reforço do Nacional vindo do brasileiro Palmeiras, que perspetiva um grande jogo contra o Estoril.

“Seleção Sub-21 mais perto do Euro2025” e “Marítimo quer Carlos Pereira delegado à FPF” compõem as restantes chamadas.