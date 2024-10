Madeira SAD vence Anagennisi por 20-30

Madeira SAD disputou o primeiro jogo da Ronda 2 do EHF European Cup contra as gregas do Anagennisi, tendo a equipa de Sandra Fernandes vencido por claros 20-30, num jogo onde a brasileira e ponta esquerda Helen Nascimento, com oito golos, e a portuguesa e ponta direita, Neide Duarte, com 7, foram as jogadoras em destaque. Isabel Góis, a guarda-redes do Madeira, teve uma eficácia de 51,28%., nu jogo onde o Madeira rematou por 53 vezes á baliza adversária. Madeira SAD coloca-se, assim, em boa posição para seguir para a terceira ronda da EHF European Cup. Este primeiro jogo conta como o Madeira SAD estivesse a jogar fora.

O Madeira SAD, atual vice-Campeão Nacional e atual detentor da Taça de Portugal, já participa pela quarta época consecutiva na EHF European Cup, a terceira maior competição europeia de clubes, e tem como objetivo melhorar a prestação da última temporada.

O 2.º jogo é este domingo, no mesmo local.