Pela primeira vez, a Madeira recebeu uma Final do Campeonato Nacional de Petanca, que decorreu no passado fim de semana, na vila da Ribeira Brava.

Numa prova organizada pela Associação de Petanca da Madeira e da Federação Portuguesa de Petanca, estiveram em competição os melhores 38 atletas nacionais, divididos pelos escalões de Séniores Masculinos e Femininos, Juniores e Infantis/cadetes, em representação de 18 clubes.

No escalão mais jovem a grande vencedora foi a atleta do CCD de Lagos, Beatriz Palminha e nos Juniores o ouro foi para o atleta do CCD Tavira, Leonardo Nora.

Nos Séniores Femininos a atleta Irene Oliveira da Associação de Amigos da Petanca de Muge, triunfou na final perante a detentora do título, Filipa Antunes da Associação Académica de Santarém.

Na prova principal, Jorge Furtado, atleta do CDR Santanense, que já em 2022 tinha atingido a final, voltou este ano a disputar o título, tendo sido derrotado pelo atleta do Grupo Desportivo Barreiras Brancas de Loulé, Fábio Floro, consagrando assim o jogador algarvio como Campeão Nacional.