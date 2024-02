Bom dia!

A Região tem marcado presença regular nos Jogos Olímpicos desde 1988, ano em que a olimpíada foi em Seul (Coreia do Sul). Para já com dois atletas confirmados – Pedro Buaró e Marcos Freitas -, a Região continua a afirmar-se na maior prova desportiva do mundo.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda outra craque. Sporting e Benfica disputam Telma Encarnação. A madeirense está a ser alvo de intensa cobiça e o negócio pode ser histórico, ao envolver a troca de jogadores masculinos.

Quanto à Liga Europa, portugueses evitam tubarões. O Benfica defrontará o Rangers enquanto o Sporting reencontra a Atalanta.

Por cá, e na II Liga, o Nacional recebe hoje o Penafiel, procurando regressar aos triunfos depois da polémica em Santa Maria da Feira. É, no fundo, transformar a revolta em três pontos.

Já no futsal, há jogo do título. O Pontassolense e a Francisco Franco discutem na Ponta do Sol quem será o campeão regional da Divisão de Honra.

Saiba ainda que está tudo a postos na Ponta do Sol. Depois das verificações de ontem, a rampa vai hoje para o asfalto.