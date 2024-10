Nos próximos dias 5 e 6 de outubro, o Eco Rally da Madeira vai passar pela Calheta, Funchal e Machico, mostrando como o desporto automóvel também pode ser um aliado da natureza.

A quinta etapa do Campeonato de Portugal de Novas Energias - PRIO, o único campeonato automóvel português com preocupações ambientais, contará com a presença de um observador FIA e será candidata a integrar o Bridgestone FIA EcoRally Cup.

A dupla campeã do mundo da World Champions of Bridgestone FIA Eco Rally Cup , Michal Zdarsky / Jakub Nabelek, vai correr a prova cuja 1ª seção arranca no sábado, dia 5, às 14h30, na Marina (Calheta), terminando por volta das 16h10, na Ponta do Pargo. Desse ponto partirá a 2ª secção, que termina novamente na Calheta. O jantar oficial do evento realiza-se nessa noite, no Casino da Madeira.

O último dia de prova, domingo, dia 6, pelas 9h00, começa na Avenida do Mar com a disputa da 3ª secção a terminar no Estádio da Madeira, de onde se iniciará, às 10h35, a 4ª seção até à meta no Machico (Fórum).

No domingo, haverá ainda a realização de uma Power Stage, às 12h00, no Machico.

A cerimónia de consagração dos vencedores será também no Fórum (Machico).

O Eco Rally Madeira é uma prova reservada a B.E.V. (viaturas 100% elétricas de série), e será disputada na variante de regularidade e eficiência energética.

Esta etapa do Campeonato Português de Novas Energias contará com 33 participantes e a organização estará a cargo da New Wave Atlantic Automobile Association, associação sedeada no Funchal, presidida por Gonçalo Pereira.

No total, os participantes vão percorrer cerca de 206 Km, disputados em quatro secções, com 14 setores de regularidade e uma Power Stage.