“Esperava-se um duelo equilibrado mas com algum ascendente para Kristina Dmitruk e isso acabou por confirmar-se, com a tenista de leste a alcançar o título nesta 5.ª edição do Madeira Ladies Open”, revela a organização, em comunicado.

Porém, “não foi apenas o seu bom momento de forma e resultados motivadores os responsáveis pelo título. É que Francesca Curmi, de Malta, não aguentou as dores no ombro direito, uma lesão que se vem a agravar desde o início da semana, e, não obstante as tentativas para se manter no court e discutir o resultado, o corpo não ajudou e fê-la abandonar quando perdia por 3-2 no segundo set, depois de ter visto a sua adversária fechar a primeira partida por um claro 6-1”, acrescenta.

Está, assim, vingado o resultado do único embate até ao momento, disputado em 2021, favorável a Curmi, em Monastir (Tunísia), em dois sets.

“Para Kristina Dmitruk este é o quinto título da sua carreira e o segundo em Portugal, depois de se ter sagrado campeã na Quinta do Lago, no passado mês de Outubro. A bielorrussa recebeu das mãos do Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, o troféu de campeã, com o representante máximo da Região Autónoma da Madeira a confirmar o apoio na substituição dos pisos da Quinta Magnólia, intervenção fundamental para que a edição de 2025 seja uma realidade. A acompanhar Miguel Albuquerque estiveram o Presidente da Associação de Ténis da Madeira, João Pedro Mendonça, o Presidente da Assembleia Geral Da ATMAD, António Trindade, em representação da Junta de Freguesia de São Martinho, Paula Meneses, e em representação da Direção Regional do Desporto, Juan Gonçalves”, remata a associação.