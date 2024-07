Bom dia!

A jovem patinadora do SC Santacruzense conquistou ontem o Campeonato da Europa de juniores, deixando a concorrência a uma distância considerável. É o seu terceiro Europeu e a (re)confirmação de que compete num mundo à parte, exibindo um talento inigualável.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o automobilismo. Peres revela segredos da vitória em 1996. Piloto confessa ao JM que o seu sonho era ganhar o RVM e que até teve a ajuda de Malcolm Wilson, que não assistiu à conquista.

Paris acolheu chuva de estrelas desportivas nos Jogos Olímpicos é outro assunto de relevo numa edição que destaca o futebol. No Nacional, limite de empréstimos bloqueia aquisição de Esquível. Já no Marítimo Fábio Pereira valoriza Pedro Silva e Francisco França. Técnico acredita no potencial dos futebolistas formados no clube.

