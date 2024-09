Liga Nações: Portugal tenta reforçar apuramento na receção à Escócia

Portugal vai tentar fugir cedo na liderança do Grupo A1 da Liga das Nações de futebol, na receção de domingo à Escócia, que chega a Lisboa ‘ferida’ depois do desaire com a Polónia na estreia.

Após o triunfo no arranque da prova com a Croácia (2-1), a seleção nacional pode reforçar o primeiro posto do agrupamento e ficar mais perto do apuramento, mas, para isso, tem de somar novo triunfo, agora sobre os escoceses, e esperar que os polacos sejam travados pelos croatas em Osijek.

Com a nova edição da Liga das Nações a permitir o apuramento dos dois primeiros classificados de cada grupo para os quartos de final, quando antes apenas o primeiro permitia a continuidade, novo triunfo da formação de Roberto Martínez deixa Portugal em excelente posição para seguir em frente.

Vitinha, cada vez mais determinante na estratégia lusa e de Martínez, saiu lesionado do duelo com os croatas e vai falhar aquele que será o primeiro confronto oficial de Portugal com a Escócia em pouco mais de três décadas.

João Neves, agora colega do médio no Paris Saint-Germain, aparece como natural substituto, num ‘onze’ de Martínez que vai sofrer mais alterações, ainda mais com poucas horas de intervalo e descanso desde a estreia com a Croácia.

Nomes como João Félix, João Palhinha e Rúben Neves, que não foram utilizados perante os croatas, poderão aparecer no ‘onze’, assim como Diogo Jota, Pedro Gonçalves e Trincão, embora tudo esteja na mente e na estratégia de Roberto Martínez.

O capitão Cristiano Ronaldo, que regressou aos golos perante a Croácia, é esperado que continue de início, até porque, em 131 golos pela seleção nacional, nenhum foi contra os escoceses, numa lista de ‘vítimas’ que segue em 47 seleções e pode, assim, chegar às 48.

A Escócia chega a Lisboa depois de um amargo desaire com a Polónia (3-2), em Glasgow, com o golo da vitória dos forasteiros a aparecer no minuto 90+7, na marcação de uma grande penalidade.

O Portugal-Escócia está agendado para as 19:45 de domingo, no Estádio da Luz, e terá arbitragem do italiano Maurizio Mariani.

Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a ‘final four’ em 2020/21 e 2022/23.