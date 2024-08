O selecionador Roberto Martínez afirmou hoje que Portugal iniciou um novo ciclo, estando agora com as atenções viradas para o Mundial2026 de futebol, e justificou a chamada de Quenda pela necessidade de ter “sangue novo” na equipa.

“Começámos um novo ciclo, um ciclo para preparar o próximo Campeonato do Mundo. A Liga das Nações é o primeiro passo, é um passo importante”, afirmou Roberto Martínez, na conferência de imprensa de divulgação da lista dos convocados para a estreia na Liga das Nações, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Geovany Quenda, extremo do Sporting de apenas 17 anos, é a grande surpresa das escolhas do selecionador nacional, mas as novidades não ficaram por aí, com Renato Veiga (Chelsea), Tiago Santos (Lille), Pedro Gonçalves e Trincão, ambos do Sporting, a merecerem a chamada.

“O Quenda é um novo talento a acompanhar, é um jogador que vive do desequilíbrio. Fez um Europeu de sub-17 muito bom. Gostámos do que fez na pré-época e é um jogador que pode ser interessante ver neste estágio e a forma como vai entrar num patamar internacional”, explicou o técnico de 50 anos.

Já sobre Pedro Gonçalves e Trincão, o selecionador luso considerou que este foi “o momento certo” para convocar a dupla do Sporting.

Martínez assumiu que nomes habituais como Rui Patrício, Danilo e João Cancelo ficaram de fora devido a terem falhado a pré-temporada com os respetivos clubes, assim como Matheus Nunes e Francisco Conceição, e assumiu que este é o “momento para utilizar mais jogadores”.

“É importante ter mais jogadores com competitividade. É importante, nesta fase, ter sangue novo”, reforçou.

O técnico adiantou ainda que Otávio, que falhou a fase final do Euro2024 devido a lesão, estava na lista de convocados, mas acabou por ser excluído novamente devido a problemas físicos.

No arranque da quarta edição da Liga das Nações, a seleção lusa recebe a Croácia, em 05 de setembro, no Estádio da Luz, em Lisboa, e, três dias depois, defronta a Escócia, no mesmo recinto, com ambos os jogos a terem início às 19:45.

Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a ‘final four’ em 2020/21 e 2022/23.