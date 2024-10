Liga Europa: FC Porto soma primeiro triunfo na fase de liga

O FC Porto venceu esta noite os alemães do Hoffenheim, por 2-0, em jogo da 2.ª jornada da fase de liga da Liga Europa.

No Estádio do Dragão, Tiago Djaló abriu o marcador aos 45’+2 e Samu Aghehowa selou a contagem aos 75’.

Com esta vitória, os dragões somam agora quatro pontos, depois de terem perdido com o Bodo/Glimt e empatado com o Manchester United.

Na próxima ronda o conjunto portista viaja até Roma para defrontar a Lazio, um dos líderes da fase de liga, a par do Tottenham e do Anderlecht.

(atualizada às 22h11)