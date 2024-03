Depois das queixas públicas do presidente do Marítimo, depois da notícia do JM sobre a licença sem vencimento que não chegava, esta finalmente foi atribuída. Essa foi uma informação que o Jornal obteve ontem, o que significa que Carlos André Gomes já está a tempo inteiro no clube verde-rubro e pode auferir o seu vencimento.

O dirigente máximo do Marítimo confirmou o cenário ao nosso matutino. “Sim, já foi autorizada hoje”, respondeu.