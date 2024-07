O choro de Cristiano Ronaldo, depois de falhar um penálti no jogo entre Portugal e a Eslovénia, foi notícia um pouco por todo o planeta. A forte descarga emocionaldo capitão, no intervalo do prolongamento, foi amparada pelos colegas e mereceu destaque e múltiplas interpretações da imprensa internacional. ‘Lágrimas tocaram o mundo’ é o destaque do JM Desporto.

O Euro2024 continua a merecer todo o interesse da parte do JM. Leia aqui os resumos dos jogos entre a Roménia e os Países Baixos (0-3) e entre a Áustria e a Turquia (1-2).

Desporto Escolar em evidência. ‘Ranking de pódios da ‘Festa’ distingue várias escolas’. Saiba como terminou este grande evento desportivo que mobiliza centenas de alunos e professores.

Nacional também em evidência nesta edição. ‘João Aurélio revela forte ambição pela permanência’. Estes são os destaques, há mais para ler nas páginas de desporto.