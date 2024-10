Chegou ao fim a emocionante edição de 2024 do KV do Fanal, com o acolhimento da Grande Final do VK Open Championships 2024, oferecendo uma corrida inesquecível nos deslumbrantes cenários da Madeira.

Sob chuva ligeira e condições escorregadias, um número recorde de inscritos (156) enfrentou o desafiante percurso, demonstrando garra e determinação.

Na Categoria Masculina, o francês Louis Dumas conquistou a vitória com um impressionante tempo de 38’49, seguido por Arnau Soldevila, de Andorra, com 39’55, e pelo italiano Matteo Lora, que garantiu o terceiro lugar com um tempo de 41’31.

Na Categoria Feminina, a italiana Corinna Ghirardi ficou em primeiro lugar com um tempo vencedor de 45’30, seguida de perto pela espanhola Silvia Lara, que terminou com 46’40, enquanto a madeirense Joana Soares completou o pódio com 47’35.

Apesar das condições meteorológicas desafiantes, o ambiente foi eletrizante enquanto os atletas enfrentavam a íngreme subida com determinação, deixando os espectadores maravilhados com a sua resistência e habilidade. O KV do Fanal 2024 foi a edição mais bem-sucedida da história do evento, segundo a organização, prova que percorre um percurso de 3,9kms entre o sitío da Ribeira Funda, no Seixal, e o Fanal, com mil metros de desnível positivo.

“Este sucesso não teria sido possível sem o apoio determinante da Câmara Municipal de Porto Moniz, juntamente com os principais parceiros, institucionais e privados, cujas contribuições ajudaram a elevar a qualidade organizativa do evento. A estes e a todos os voluntários que materializaram a XII edição do KV do Fanal, a Comissão Organizadora da prova agradece profundamente”, pode ler-se em comunicado enviado à redação.