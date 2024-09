Francisco, que perdeu a família num episódio trágico - explosão em Vila Nova de Milfontes -, conheceu o ídolo Cristiano Ronaldo graças à ajuda de um influencer e recebeu, ainda, 100 mil euros após uma angariação de fundos.

O caso ocorreu em junho deste ano, quando uma suposta fuga de gás, em Vila Nova de Milfontes, Beja, provocou um incêndio. Nessa tragédia, Francisco, de 13 anos, foi o único sobrevivente, perdendo os pais e a irmã.

Após ficar a par do caso, Zach Dereniowski, influenciador canadiano, decidiu arregaçar as mangas com o intuito de ajudar o jovem português, lançando, nesse sentido, uma campanha de angariação de fundos e conseguiu recolher cerca de 100 mil euros para ajudar Francisco no futuro.

Para além deste enorme gesto, o influenciador, com a ajuda de Nélson Semedo, conseguiu que Francisco fosse conhecer a seleção nacional, com destaque especial para o ídolo: Cristiano Ronaldo.