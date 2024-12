O pesadelo leonino conheceu ontem mais um capítulo em Moreira de Cónegos. A terceira derrota consecutiva aumentou a contestação a João Pereira. Adeptos mostraram lenços brancos ao técnico e assobiaram a equipa. Esta é a notícia em destaque na capa de desporto de hoje do JM.

No Nacional, Joel de regresso à Madeira. O avançado, ex-Marítimo, está de volta para reforçar o ataque nacionalista. No Marítimo, Borukov espreita ‘onze’. Avançado búlgaro entrou bem diante do Benfica B e poderá ter uma oportunidade como titular.

No basquetebol, ‘Amigas’ com graves problemas defensivos. O CAB está a ter muitas dificuldades no principal escalão, correndo ainda atrás da primeira vitória no campeonato.

FC Porto e Benfica que conheceram adversários ‘Dragões’ encontram Messi e Abel, enquanto os ‘encarnados’ jogam diante do Bayern e Boca Juniors.

