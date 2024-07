A patinadora madeirense Jessica Rodrigues sagrou-se hoje vice-campeã da Europa na prova de 1km, em representação da Seleção Nacional, nos Campeonatos da Europa que decorrem em Ostend, Bélgica.

Foi a primeira medalha ganha por Portugal neste Europeu, que se encontra no dia da vertente de Pista. Depois, Portugal ganhou mais três medalhas de bronze nas provas de estafeta, que contaram com patinadores madeirenses.

Juvenis Masculinos: Equipa de quatro elementos onde marcou presença o atleta dos Prazeres Afonso Neto;

Juniores Femininos: Equipa de quarto patinadoras onde três delas são madeirenses, Francisca Henriques do CS Marítimo, Jéssica Rodrigues do CDR Prazeres e Leonor Ladeira também do CDR Prazeres.

Juniores Masculinos: Equipa de quatro elementos com dois madeirenses Afonso Silva, do CDR Prazeres, e João Francisco Jesus, do CDR Santanense.