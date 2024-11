Já há onzes para o duelo do Marítimo em casa do Leixões

Já são conhecidos os onzes iniciais do duelo entre Leixões e Marítimo, da 11.ª jornada da II Liga de futebol, que tem início marcado para as 14h00 deste domingo no Estádio do Mar, em Matosinhos.

Onze do Marítimo: Tabuaço, Igor Julião, Romain Correia, Rodrigo Borges, China, Danilovic, Fransérgio, Euller Silva, Carlos Daniel, Cristian Ponde, Martim Tavares.

Onze do Leixões: Dani Figueira, João Oliveira, Hugo Basto, Rafael Santos, Simãozinho, Ibrahim Alhassan, André André, Fabinho, Ricardo Valente, Paulité, Werton.