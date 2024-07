Internacional português João Palhinha assina pelo Bayern Munique

O médio internacional português João Palhinha assinou um contrato de quatro anos com o Bayern Munique, que o contratou aos ingleses do Fulham, anunciou hoje o clube alemão de futebol.

Palhinha, que deixa a equipa treinada por Marco Silva, vinculou-se até junho de 2028 aos bávaros, que não revelaram o valor da transferência, sendo que a imprensa inglesa refere que o negócio ronda os 56 milhões de euros (ME), aos quais acrescem verbas por objetivos.

Há cerca de um ano, o médio tinha estado muito perto de reforçar o ’gigante’ alemão, mas viu a transferência gorar-se no último dia do ’mercado’, face à impossibilidade de o Fulham encontrar um substituto.

O jogador, de 28 anos, que recentemente esteve ao serviço de Portugal no Euro2024, chegou ao Fulham em 2022, então proveniente do Sporting, numa transferência que rendeu 20 ME fixos aos ‘leões’.

Nas duas épocas em que jogou na Premier League, Palhinha impôs-se como um dos jogadores mais importantes dos londrinos, pelos quais fez 79 jogos e marcou oito golos.

O médio chegou ao Sporting com idade júnior, depois de passagens por Alta de Lisboa e Sacavenense, evoluindo por empréstimo no Moreirense, no Belenenses e no Sporting de Braga, antes de cimentar o seu lugar na equipa principal dos ‘leões’ em 2020/21.