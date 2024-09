As associações de futebol de Viseu e de Aveiro cancelaram hoje todos os jogos das competições distritais marcados para os dias 20, 21 e 22 de setembro, devido aos incêndios que afetam as regiões.

Uma decisão semelhante à que havia já sido tomada pela congénere do Porto.

Em comunicado, a direção a Associação de Futebol de Viseu justifica a decisão “pela necessidade de salvaguarda da saúde e segurança de todos os intervenientes nas partidas”, e também da “verdade e equidade desportiva”, lembrando que há várias equipas impossibilitadas de treinar devido aos incêndios, e em muitos concelhos do distrito há instalações desportivas encerradas.

Lembra ainda a recomendação da Direção Geral de Saúde de que “a inalação de fumos” e “o calor podem provocar danos nas vias respiratórias”.

As competições deverão ser retomadas no fim de semana de 27, 28 e 29 de setembro, e em todos os jogos será respeitado um minuto de silêncio.

Quanto aos jogos agora adiados, “em breve” serão comunicadas as novas datas para a realização das partidas.

Já a associação de Aveiro lembra que os incêndios que assolam o distrito causam impactos que desaconselham a prática de atividades físicas.

“Atendendo aos incêndios que assolam o distrito de Aveiro, com elevado impacto na qualidade do ar, que não aconselha as atividades físicas ao ar livre e com efeitos nocivos na saúde dos atletas e demais agentes desportivos, foi deliberado suspender todas as competições seniores e da formação que se encontram calendarizadas para o próximo fim de semana”, refere em comunicado.