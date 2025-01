I Liga: Nacional anuncia contratação de Ivanildo Fernandes

O Nacional anunciou a contratação do defesa-central Ivanildo Fernandes, confirmando a notícia avançada na edição impressa do JM desta quarta-feira.

Trata-se do quarto reforço alvinegro deste mercado de inverno, depois dos atacantes Joel Tagueu, Paulinho Bóia e Fuki Yamada.

O internacional cabo-verdiano, que também tem nacionalidade portuguesa, assinou um contrato válido até ao final da temporada 2026/2027.

Ivanildo Fernandes estava sem clube após uma curta passagem pelo Al Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes Unidos.

Com formação entre Damaiense, Casa Pia e Sporting, a carreira sénior do atleta conta ainda com passagens pelo Sporting B, Moreirense, Almería, Trabzonspor, Caykur Rizespor e Vizela.