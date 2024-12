I Liga: IPMA prevê condições favoráveis para realização do Nacional-Benfica quinta-feira

Victor Prior, diretor do Observatório Meteorológico do Funchal do IPMA, deu conta à rádio 88.8 JMFM que está prevista a melhoria do estado do tempo na Madeira, levando a que o duelo entre Nacional e Benfica, para a I Liga, possa decorrer dentro da normalidade.

O especialista informa que é esperado que o nevoeiro comece a dissipar-se ao início da tarde como a concentração de poeiras que tem assolado a Madeira nos últimos dias será menor.

“Há uma superfície frontal de fraca atividade na fase de dissipação que se vai aproximando da Madeira. (stes tipos de sistemas têm sempre associado alguma nebulosidade e muitas vezes nuvens baixas com a base abaixo dos 1.000 metros e, por vezes, abaixo dos 600 metros, que é aproximadamente a cota do estádio do Nacional. Significa que amanhã poderá haver uma melhoria porque o vento, a partir do início da tarde, roda para o noroeste e, embora fraco, poderá ser o propício [para a realização do jogo]. Portanto, espero a situação melhore, pelo menos durante a tarde. Ao fim da tarde, ou início da noite, a nebulosidade poderá aumentar”, explicou Victor Prior.

“Acrescentar que, amanhã, a concentração de poeiras também deverá ser menor. As previsões indicam que à hora do jogo, às 5 da tarde, poderão estar reunidas as condições para que o jogo aconteça”, eslcareceu ainda o diretor do Observatório Meteorológico.