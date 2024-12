No rescaldo do sétimo título regional, Miguel Nunes já sonha ver os descendentes, Pedro e João, seguirem os seus passos, como campeões regionais e vencedores do Rali Vinho Madeira. Reconhece que o ano foi extremamente desafiante e alerta para a fragilidade dos projetos desportivos. “Voltamos sempre à estaca zero”, sublinha. Esta é a notícia em destaque na capa de desporto de hoje.

Destaque também para o Marítimo. João Moura oficializado como diretor desportivo. O sucessor de Danny foi apresentado ontem e promete não ser “refém das equipas técnicas”.

No desporto escolar. Futebol e Ultimate foram motivos de alegria 1344 alunos de 75 escolas participaram em provas de várias modalidades. A competição animou Água de Pena, Câmara de Lobos e o Arco da Calheta.

Nos femininos, Portugal tenta qualificação Seleção. feminina, com Fátima Pinto, procura hoje a terceira qualificação consecutiva para a fase final de um Europeu.

Quanto ao FCP, o drgão recupera a chama.

Este e outros assuntos para ler na edição de hoje do seu JM.