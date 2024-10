O GRD Leça sagrou-se hoje campeão da Europa de andebol de praia, em Porto Santo, na Madeira, numa prova em que o Nazaré BHT terminou em terceiro e a formação feminina do emblema leceiro em quarto.

A formação do GRD Leça foi coroada campeã após deixar pelo caminho os dinamarqueses do Rodby Beach Boys, num ‘shoot-out’ (uma espécie de penálti em movimento) emocionante em que o protagonista foi Ricardo Castro.

Também o Nazaré BHT fez parte do pódio ao triunfar frente aos polacos do DAMY RADE Inowroclaw, após ter sido afastado da final pelo GRD Leça. Os Tigres finalizaram a sua participação no sétimo lugar.

Em femininos, a grande esperança também estava depositada no GRD Leça – única equipa portuguesa a lutar por medalhas – mas as dinamarquesas do The Danish Beachhandball Dream não o permitiram e venceram no ‘shoot-out’.

No encontro que valia a medalha de bronze, as portuguesas perderam por 2-0 frente às neerlandesas do Black Lake Beach e acabaram por não ir além da quarta posição.

A AD IA Sports, com duas vitórias frente ao Beach Unicorns Hannover (Alemanha) e BHT Conkret Byczki Kowalewo Pomorskie (Polónia), conseguiu alcançar a quinta posição. Os Tigres, que venceram as alemãs do Sand Devils Youngsters por 2-0, terminaram em nono.

Três portugueses integram a equipa ideal: Sara Pinho (GRD Leça) foi a melhor marcadora com 132 pontos, Francisco Santos (Nazaré BHT) o melhor defensor e Ricardo Castro (GRD Leça) o melhor guarda-redes pelo segundo ano consecutivo.