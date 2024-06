Volta tudo à estaca zero. Depois de a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto ter sido divulgada ontem e que era favorável ao Nacional, o Conselho de Disciplina, dá o dito por não dito e manda, novamente, “arquivar” o processo.

De acordo com um acórdão divulgado há pouco, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, decidiu manter a decisão inicial e não acatou a indicação do Tribunal Arbitral do Desporto, que considerou que existia um ilícito por parte do Leixões.

O processo estava agora nas mãos do Conselho de Disciplina que teria de se debruçar novamente sobre este caso, mas manteve a decisão inicial de arquivamento.