FC Porto vence Arsenal com golo ao cair do pano

Na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, o FC Porto venceu o Arsenal por 1-0, com um golo ao cair do pano. Praticamente no último suspiro, Galeno marcou aos 90+4’, fixando o triunfo.

Um encontro onde a formação portuguesa deu luta e contrariou o favoritismo dos ingleses, estando assim tudo em aberto para a segunda mão em Inglaterra, com vantagem para os portistas.

No outro encontro de hoje, Nápoles e Barcelona empataram a uma bola.