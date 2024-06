Da Evricup, evento mundial de hóquei em patins para o escalão de veteranos, saíram vencedores o Clube Desportivo São Roque e o Sporting CP. O evento desportivo, edição de 2024, teve lugar nos dias 19 a 22 de junho nos pavilhões da Torre e da Gonçalves Zarco.

O Clube Desportivo São Roque venceu no escalão de +35. Já na categoria de +50, o vencedor foi o Sporting CP, que ganhou frente ao Famalicense AC.

O evento contou com forte participação, conforme denota a organização.

“Esta organização só foi possível com a contribuição da Direção Regional do Desporto, Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Câmara Municipal do Funchal e Associação de Patinagem da Madeira. Nota de um grande agradecimento aos voluntários que, desde a primeira hora, estiveram fortemente empenhados para que o evento tivesse sido elogiado por todas as equipas que participaram”, é expressado.