Europeu Polo Aquático: Portugal goleia no arranque

A seleção portuguesa entrou hoje com uma goleada, por 12-7, no Europeu feminino de polo aquático, a decorrer no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal, na Penteada, mostrando-se um nível acima da Roménia no Grupo B.

O resultado deixa Portugal a par com a Hungria, que também venceu na primeira ronda, ante a Espanha (9-7), e com o terceiro lugar encaminhado, dada a diferença de nível entre as portuguesas e romenas e as duas favoritas à conquista do título, o que encaminha a equipa para o objetivo definido: um lugar entre as 12 melhores do torneio.

Ante um adversário que tinha vencido, em Setúbal, no torneio de qualificação para este Europeu, em 2025, Portugal entrou a vencer no primeiro período, por Beatriz Pereira, logo no primeiro minuto, pouco antes de um ‘festival’ de defesas da guarda-redes romena, Dvhorzetska, que acabaria a partida com 12 defesas.

Mihaila ainda fez o 1-1, de penálti, mas Maria Machado fez o 2-1 a fechar o primeiro período e, no segundo, repetiu-se o parcial, com Madalena Lousa e Beatriz Carmo a marcarem para as lusas, com um tento da capitã Szeghalmi pelo meio.

Depois do intervalo maior, um autogolo de Beatriz Jardim deixava as lusas com apenas um tento de vantagem (4-3), mas Maria Machado, com dois golos, aumentou uma margem que só cresceu no quarto quarto.

A capitã e pivô Inês Nunes, que aos 38 anos é a ‘veterana’ do grupo, tendo estado na última participação, em 2016, marcou um dos golos, com Beatriz Pereira e Madalena Lousa (ambas duas vezes), Mariana Machado, a fechar o ‘póquer’, tendo ainda acumulado cinco roubos de bola, perante dois tentos de Servanescu, um de Nagy e outro de Melnychuk.

Contas feitas, o regresso de Portugal a um Europeu, depois de 10 anos de ausência, para iniciar a quarta participação ao todo, saldou-se com uma goleada no jogo teoricamente mais acessível, seguindo-se duas partidas de triunfo quase impossível, uma posição assumida pela própria equipa, por se tratarem das profissionais Espanha, campeã olímpica em título, e Hungria, vice-campeã do mundo.

As lusas jogam amanhã com as espanholas, a partir das 20h15, e na quinta-feira com húngaras, pelas 15h30.