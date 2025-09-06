Eurobasket2025: Portugal eliminado pela Alemanha nos oitavos de final

A seleção portuguesa de basquetebol foi hoje eliminada do Eurobasket2025, ao perder por 85-58 face à campeã mundial em título Alemanha, em encontro dos oitavos de final, disputado em Riga, na Letónia.

Na Xiaomi Arena, o conjunto comandado por Mário Gomes, que deverá concluir a prova na 15.ª posição, entre 24 equipas, com duas vitórias e seis derrotas, liderava, sensacionalmente, ao intervalo por 32-31.

A formação das ‘quinas’ repete, assim, a classificação da estreia, em 1951, numa edição em que caiu na fase de grupos, ‘perdendo’ apenas para o nono posto de 2007. Na última presença, em 2011, tinha sido 21.ª, com cinco derrotas em cinco jogos.

Em Riga, onde também disputou a primeira fase, Portugal bateu a República Checa (62-50) a abrir e a Estónia (68-65) a fechar, no jogo que selou os ‘oitavos’, e, pelo meio, perdeu com a Sérvia (69-80), a Turquia (54-95) e a Letónia (62-78).