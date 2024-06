A seleção portuguesa treina hoje em Leipzig, onde na terça-feira defronta a República Checa, naquele que será o seu jogo de estreia na fase final do Euro2024 de futebol, a decorrer na Alemanha.

Portugal tem uma sessão agendada na Red Bull Arena, palco do duelo da primeira jornada do Grupo F, para as 18:30 locais (17:30 em Lisboa), com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

Este será o último treino da equipa de Roberto Martínez antes da estreia oficial no Euro2024 perante os checos.

Antes, às 17:45 (16:45), igualmente no estádio do Leipzig, o selecionador nacional e um jogador ainda a designar vão fazer a antevisão do Portugal-República Checa em conferência de imprensa.

No domingo, em Marienfeld, Roberto Martínez teve à disposição todos os 26 jogadores que viajaram para solo germânico

O encontro está agendado para as 21:00 (20:00) e terá arbitragem do italiano Marco Guida.

Além dos checos, no agrupamento, Portugal defronta ainda a Turquia (no sábado, em Dortmund) e a Geórgia (no dia 26, em Gelsenkirchen).